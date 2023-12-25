Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği Koleda 6 Ocak'ta kutlanacak

Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği Koleda 6 Ocak 2024 Cumartesi günü kutlanacak.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku temalı Koleda, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 6 Ocak 2024 tarihinde kutlanacak. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarına vurarak mahalleliyi ve esnafı korkutacak. - KIRKLARELİ