Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kırklareli Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla farkındalık çalışmaları ve yeni eylem planlarını değerlendirdi. Vali Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kırklareli Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gençleri korumak amacıyla bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği vurgulandı.

Bağımlılık ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin ve yeni eylem planlarının ele alındığı Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, gençlerimizi ve toplumumuzu zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik farkındalık çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği süreçleri değerlendirildi.

Vali Uğur Turan, bağımlılık ile mücadelenin sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Turan, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
