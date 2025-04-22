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Kırklareli'nde 2. Otizm Çalışmaları Konferansı Düzenlendi

Kırklareli'nde 2. Otizm Çalışmaları Konferansı Düzenlendi
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Kırklareli'nde düzenlenen konferansta otizm farkındalığına dikkat çekildi. Vali Uğur Turan, otizmli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini ve terminolojiye hakim olmanın önemini vurguladı.

Kırklareli'nde düzenlenen 2. Otizm Çalışmaları Konferansı'nda otizm farkındalığına vurgu yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kırklareli Otizm Derneği iş birliğinde Kırklareli'nde Üniversitesi 2. Otizm Çalışmaları Konferansı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Vali Uğur Turan, protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan konferansta Vali Turan, konuşma yaptı. Turan, otizm farkındalığına değinerek bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının artması gerektiğini söyledi.

Turan, otizmli bireylerin ve ailelerin hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirterek otizm gibi kavramları kullanırken terminolojiye hakim olarak, kavramları doğru kullanılmasının gerektiğini, farkında olmadan kullanılan bir kavramın insanları incitip, kırabildiğini ifade etti.

Konferansta Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Eylem Yolsal Murteza da konuşma yaptı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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