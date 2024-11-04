Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İhraç Edilen Süt Ürünlerini Denetledi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İnece beldesinde bir süt ürünleri işletmesinde denetim yaparak ihracatı gerçekleştirilen peynir çeşitlerinden numune aldı ve araçların yüklenmesi ile mühürlenmesi çalışmalarını takip etti.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihraç edilen süt ürünlerini denetledi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İnece beldesinde bir süt ürünleri işletmesinde denetim yaptı.
Ekipler ihracatı gerçekleştirilen peynir çeşitlerinden numune alarak araçlara yüklenmesi ve araç kasasının mühürlenmesi çalışmalarını takip etti. - KIRKLARELİ