Kırklareli İl Encümeni Toplantısında yatırımlar görüşüldü

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yatırım süreçlerinin verimliliği masaya yatırıldı.

İl Encümeni Toplantısı, Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, encümen üyelerinin katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kırklareli'nin daha planlı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda; kamu hizmetlerinin etkinliği, yatırım süreçlerinin verimliliği ve il genelinde yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararlarla, Kırklareli'nin ihtiyaçlarına hızlı ve doğru çözümler üretilmesinin amaçlandığı bildirildi. - KIRKLARELİ

