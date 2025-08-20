Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümeni Toplantısı yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve valinin vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştığını vurguladığı ifade edildi.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Turan, vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade ederek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
