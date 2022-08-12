Kırklareli haberi | Lüleburgaz Belediyesi'nden 'sevgi Mutfağı'

Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Lüleburgaz Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmette olan Sevgi Mutfağı’nın ihtiyaçları Lüleburgaz Belediyesi’ne ait tarımsal arazilerden karşılanmaya başlandı. Son olarak tarımsal arazide yetiştirilen 250 kilogram nohut ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sevgi Mutfağı’nda kullanılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmette olan Sevgi Mutfağı'nın ihtiyaçları Lüleburgaz Belediyesi'ne ait tarımsal arazilerden karşılanmaya başlandı. Son olarak tarımsal arazide yetiştirilen 250 kilogram nohut ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sevgi Mutfağı'nda kullanılacak.

Biber, fasulye, soğan gibi birçok ürünü yetiştirerek Sevgi Mutfağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerinde kullanan Lüleburgaz Belediyesi son olarak nohut üretimine de başladı. Toplanan nohutlar serim işlemlerinin ardından Sevgi Mutfağı'na gönderilecek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarların sofrasına gönderilecek.

Tarımsal Hizmetler Birimi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucunda bu yıl deneme olarak üretilen ve 250 kilogram rekolte elde edilen nohutlar ekipler tarafından toplandı.