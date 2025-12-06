Kırklareli'nde Emniyet teşkilatına 64 yeni araç

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü birimleri tahsis edilen 64 yeni araç düzenlenen törenle hizmete başladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Vali Uğur Turan, araçların sahadaki hareket kabiliyetini, anında müdahale kapasitesini ve operasyonel etkinliği belirgin şekilde artıracağını vurguladı. Vali Turan, vatandaşların huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalara yeni araçların büyük ivme kazandıracağını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da vatandaşların huzuru için gece gündüz fedakarca görev yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi ve 64 yeni araç resmi olarak hizmete alındı. - KIRKLARELİ