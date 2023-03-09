Kırklareli'den deprem bölgelerine soba desteği Yerel Haberler Kırklareli'de öğrenciler tarafından hazırlanan sobalar, deprem bölgelerine yola çıktı. Kırklareli'de öğrenciler tarafından hazırlanan sobalar, deprem bölgelerine yola çıktı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kırklareli'de yardım kampanyaları devam ediyor. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgelerine gönderilmek üzere sobalar hazırladı. Hazırlanan 100 soba, Valilik önünde düzenlenen programla deprem bölgesine yola çıktı. Programda Vali Vekili Dr. Yusuf Güler, sobaların yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ise 100 adet sobanın deprem bölgesine gönderildiğini belirterek, yardımların devam edeceğini vurguladı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kahramanmaraş Kırklareli Yerel Haberler

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