Kırklareli’de tarım arazileri tek tek kontrol ediliyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen referans parsel tespiti çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uydu görüntüleri üzerinden belirlenen tarım parsellerini sahada gerçekleştirdikleri kontrollerle yerinde inceliyor. Ekipler, arazilerin mevcut kullanım durumunu, üzerinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri ve üretim alanlarının güncel durumunu tespit ediyor. Parsellerin uydu verileriyle karşılaştırılması yapılarak, mevcut durum kayıt altına alınıyor. Böylece tarım arazilerinin güncel kullanımına ilişkin verilerin daha sağlıklı ve doğru şekilde oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, referans parsel tespiti çalışmalarının tarımsal üretim alanlarının güncel durumunun belirlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Çalışmaların teknik personel tarafından sahada gerçekleştirilen kontrollerle sürdürüldüğü bildirildi. Lüleburgaz'da devam eden çalışmalar kapsamında tarım arazilerinin yerinde incelenmesi ve elde edilen verilerin güncellenmesiyle tarımsal alanlara ilişkin daha doğru ve güncel bir veri altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı