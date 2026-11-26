Kırklareli'de Kadın ve Emek sergisi kadına yönelik şiddete dikkati çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan "Kadın ve Emek" sergisinde kadınların el emeği ürünleri sergilendi. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte kadınların üretime ve toplumsal hayata katkısına dikkat çekildi.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadın ve Emek" sergisi açıldı.
Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Birbirinden farklı el işi ürünlerinin yer aldığı sergide, kadınların üretime ve toplumsal hayata katkılarına dikkat çekildi. Kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen sergide kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı