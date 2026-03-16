Kırklareli'nde denetimli serbestlik hükümlülerinden cami temizliği
Kırklareli'nde denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler, kamu yararına yapılan çalışma programı çerçevesinde camilerin temizlik faaliyetlerini üstlendi. Temizlik çalışmaları, hem cami avlularında hem de çevresinde gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler, kamu yararına çalışma programı çerçevesinde camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmasında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, kentteki camilerin avlusunda ve çevresinde temizlik yaptı. Ellerine aldıkları süpürge ve temizlik malzemeleriyle camilerin bahçesinde kapsamlı temizlik gerçekleştiren hükümlüler, çevrede biriken çöpleri toplayarak alanı temizledi.
Yetkililer, denetimli serbestlik uygulamasında hükümlülerin topluma faydalı faaliyetlerde bulunmalarının amaçlandığını belirterek, bu tür çalışmaların hem kamu alanlarının temizliğine katkı sağladığını hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ