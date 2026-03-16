Kırklareli'nde denetimli serbestlik hükümlülerinden cami temizliği

Kırklareli'nde denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler, kamu yararına çalışma programı çerçevesinde camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmasında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, kentteki camilerin avlusunda ve çevresinde temizlik yaptı. Ellerine aldıkları süpürge ve temizlik malzemeleriyle camilerin bahçesinde kapsamlı temizlik gerçekleştiren hükümlüler, çevrede biriken çöpleri toplayarak alanı temizledi.

Yetkililer, denetimli serbestlik uygulamasında hükümlülerin topluma faydalı faaliyetlerde bulunmalarının amaçlandığını belirterek, bu tür çalışmaların hem kamu alanlarının temizliğine katkı sağladığını hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı