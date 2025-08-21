Kırklareli'de Anız ve Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Değerlendirildi

Kırklareli Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda anız ve orman yangınlarına karşı alınan önlemler değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı. Valilik makamında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Dr. Yusuf Güler ve Dr. Hasan Tanrıseven, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve ilgili kurum müdürlerinin katıldı.

Toplantıda anız ve orman yangınlarının önlenmesi ile halkımızın güvenliği ve huzurunun temini için alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan Turan, Kırklareli'nin huzuru, refahı ve aydınlık yarınları için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. - KIRKLARELİ