Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı - Haberler

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Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaz aylarında artan haşerelere karşı 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaz aylarında artan haşerelere karşı 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen İlaçlama Makineleri Teslim Töreni'ne Vali Birol Ekici, Kaymakam Salih Yüce ile birlikte köy muhtarları katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici, makinelerin en etkin şekilde kullanılacağını belirterek, "Köylerimizde yaz mevsimi ile birlikte artan haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve ekonomik mücadeleyi ULV (ultra düşük hacimli) sistemi ile sağlayarak çalışan ilaçlama makineleri, Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen tören ile köy muhtarlarımıza teslim edildi" dedi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birol Ekici Salih Yüce Lüleburgaz Kırklareli Yerel Haberler

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