Kırkağaç'ta Uzman Erbaşların mezuniyet coşkusu

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 34. Dönem Uzman Çavuşların mezuniyet töreni yapıldı.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında yapılan törene Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Nejdet Özcan, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Başsavcı Müge Bal, şehit aileleri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 6 aylık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 870 Uzman Erbaş için yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okunan dualarının ardından program İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Nejdet Özcan'ın konuşmalarıyla devam etti. Askeri gösteriler ve tören geçişinin ardından eğitimlerini başarıyla bitiren 870 uzman çavuş görevine resmen başladı.

Program belge töreni ve hediyelerin verilmesi ile son buldu. 180 gün süren eğitimlerini tamamlayan uzman çavuşlar, mezuniyet töreninin ardından aileleriyle buluştu. - MANİSA