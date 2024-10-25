Kırımoğlu'ndan TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrasında Taziye Ziyareti

Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı saldırı sonrasında, Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından tertip edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, terör saldırısı sonrasında Ankara'ya geçerek, 24 Ekim 2024 tarihinde taziye ve destek ziyaretlerinde bulundu.

"Daima Türkiye'nin yanında olacağız"

Türkiye'de var olan terörden büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Kırımoğlu, "İnanıyoruz ki, Türkiye bu zorlukları aşacaktır. Teröristlerin kökünü kurutacaktır" dedi.

Terör saldırısı neticesinde şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileyen Kırımoğlu, "Biz daima Türkiye'nin yanında olacağız. Türkiye hem bizim akrabamız hem de bizim toprağımızın devamı gibi. Burada 5 milyona yakın Kırım asıllı Türk yaşamaktadır" şeklinde konuştu.

Kırımoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Geçen eylül ayında Kıyiv'de tertip edilen Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, Kırım Tatarlarına ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik mesajların 'büyük bir manevi destek' olduğunu belirten Kırımoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kırım Platformu'nda yaptığı konuşma çok tesir etti. Gerek Ukrayna'da gerekse dünyanın diğer ülkelerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'la ilgili sözleri çeşitli internet platformlarında paylaşıldı. Bizim için bu büyük bir manevi destektir. Allah razı olsun" diye konuştu.

Görüşmede Kırımoğlu'na, Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenur Mambetov ve Kırım Tatar Milli Kurultayı Delegesi ve Kırımoğlu'nun Yardımcısı Şevket Usmanov eşlik etti. - ANKARA