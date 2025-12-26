Haberler

Kırıkkale Valisi Makas: 'Kimse sokakta kalmasın, misafir edelim'
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk hava şartlarında barınma ihtiyacı olan vatandaşların sokakta kalmamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Vatandaşları, kimsesizleri 112 Acil Çağrı Merkezi veya Valilik hattına bildirmeye davet etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk hava şartlarının etkisini artırdığı günlerde kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşların sokakta kalmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, bu durumdaki kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Valilik hattına bildirilmesini istedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk hava şartlarının etkisini artırdığı bu günlerde ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşların sokakta kalmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Vali Makas, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşlarımızı bize bildirin, misafir edelim" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sokakta kalan bireylerin tespiti ve güvenli ortamlarda misafir edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Vali Makas, ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklama başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının da karşılanacağını ifade etti. Çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonu içerisinde yürütüldüğünü vurgulayan Makas, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Vali Makas, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, vatandaşlardan bu süreçte duyarlılık beklediklerini kaydetti. Makas, sokakta kalan bireylerin bildirilmesi için vatandaşların Kırıkkale Valiliği hattını ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ilgili birimlere ulaşabileceklerini duyurdu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
