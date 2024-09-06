Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yeni adli yıl açılışı sebebiyle yargı mensuplarını ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yeni adli yıl açılışı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin ve İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan'ı ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 2024-2025 adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin ve İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan'ı ziyaret etti. Ziyarette, yeni adli yılın Türkiye ve Kırıkkale için hayırlı olmasını dileyen Vali Makas, yargı mensuplarına başarı dileklerini iletti.

Vali Makas, adliyede görev yapan hakim, savcı ve avukatların adaletin tesisi için özveriyle çalıştıklarına dikkat çekerek, yargı sürecinde vatandaşların haklarını koruma konusundaki titizliklerinin önemini vurguladı. Ziyaret sırasında, adaletin güçlü ve bağımsız bir şekilde tecelli etmesi gerektiğinin altını çizdi. - KIRIKKALE