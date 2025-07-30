Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Ulaş Köyü'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Ulaş Köyü'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Ulaş köyünde tamamlanan kilit parke yol çalışmasını yerinde inceleyerek, vatandaşların taleplerini dinledi. 'Vatandaşımızın yaşam kalitesi önceliğimiz' diyerek altyapı çalışmalarına vurgu yaptı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Ulaş köyünde tamamlanan 2 bin 100 metrekarelik kilit parke yol çalışmasını yerinde inceledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Makas, "Vatandaşımızın yaşam kalitesi önceliğimiz" dedi.

Kırıkkale İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları denetleyen Vali Mehmet Makas, köy sakinleriyle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Vali Makas, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaşlara hizmet edildiğini belirterek, yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı çalışmalarının tüm paydaşların iş birliğiyle il genelinde sürdüğünü söyledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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