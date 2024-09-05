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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, köy yollarını inceledi

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Balışeyh ilçesine bağlı Kılevli ve Kenanbeyobası köyleri arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yapımı süren 7.2 kilometrelik sathi kaplama yolunun yüzde 50'sinin tamamlandığını belirten Vali Makas, yol yapımının hızla tamamlanacağını ifade etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Balışeyh ilçesine bağlı Kılevli ve Kenanbeyobası köyleri arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Mehmet Makas, Balışeyh ilçesine bağlı Kılevli ile Kenanbeyobası köyleri arasında yapımı süren 7.2 kilometrelik sathi kaplama yolunun yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtti. Çalışan ekibe kolaylıklar dileyen Vali Makas, yol yapımının hızla tamamlanacağını ifade etti. İncelemeler sırasında Vali Makas'a, Özel İdare Genel Sekreteri Ender Faruk Uzunoğlu ile Balışeyh Kaymakamı Ali Kaan Tunçer de eşlik etti.

Vali Makas, köy ziyaretinde ayrıca ay çekirdeği hasadı yapan çiftçi Ragıp Akyüz'ü de ziyaret ederek bereketli bir hasat dönemi diledi. Ziyareti sırasında bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çeken Makas, tarımın yerel ekonomi için önemini vurguladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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