Kırıkkale Valiliği, Koah Hastası Şehit Babası İçin Jeneratör Hediye Etti - Haberler

AHMET ÜNAL

Kırıkkale Valiliği, 59 yaşındaki KOAH hastası Murat Ceylan'ın elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için jeneratör hediye etti.

Bahar Kalkanı Operasyonu kapsamında, harekat bölgesinde intikal ederken Aralık 2021'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın, KOAH hastası babası Murat Ceylan (59), hastalığı sebebiyle oksijen tüplerine bağlı yaşıyor. Kırıkkale Valiliği şehit babası Ceylan'ın, elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle yaşadığı sıkıntıların ANKA Haber Ajansı tarafından duyurulmasının ardından harekete geçti.

Valilik, şehit babası Ceylan'a jeneratör hediye etti. Valiliğin sosyal medya hesabından; "Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın, solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren KOAH hastası kıymetli babası Murat Ceylan'ın, elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için Valiliğimizce alınan jeneratör aileye teslim edildi" açıklaması yapıldı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na destekleri için teşekkür eden Ceylan'ın oğlu Emrah Ceylan, "Babam 5 yıldır KOAH hastası ve solunum sıkıntısı yaşıyor. Elektrikler kesilmesin diye dua ediyorduk. Haberiniz üzerine sağ olsun Kırıkkale Valiliği sesimizi duydu ve bize jeneratör hediye etti. Artık elektrikler kesilecek mi diye korkmuyoruz. Bizlere destek olan Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'na ve basın mensuplarına teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Yerel