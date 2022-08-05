Kırıkkale haberleri... Kırıkkale'de vatandaşlara aşure ikram edildi
Kırıkkale haber: Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.
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Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.
Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, Valilik tarafından Nur Camisi'nde cuma namazının ardından kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Vatandaşların muharrem ayını kutlayan Tekbıyıkoğlu, "Yapılan ibadetleri ve edilen duaları Allah kabul etsin. Allah, başta Hazreti Hüseyin olmak üzere bütün şehitlerimizi Peygamberimize komşu etsin. Muharrem ayıyla birlikte aşure etkinliği de bizim örfümüzün içerisinde vardır. Bugün şehrimizin en büyük camisinde Valiliğimizin himayesinde aşure dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Yerel