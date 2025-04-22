Kırıkkale'de Vali Makas, 23 Nisan Bayramı'nda Koltuğunu Öğrencilere Devretti
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak öğrencilere devretti. Vali, çocukların taleplerini dinleyerek gerekli talimatları verdi.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 6. sınıfı öğrencisi Emir Cengiz Düzenli ve 5. sınıfı öğrencisi Ece Açıkgöz'e makamını devretti. Vali Makas, öğrencilerin taleplerini dinleyerek ilgili birimlere iletilmesi yönünde talimat verdi.
23 Nisan'ın dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olduğuna dikkat çeken Vali Makas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini vurguladı ve tüm öğrencilerin bayramını kutladı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel