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Kırıkkale'de Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Bin 486 Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Kırıkkale'de Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Bin 486 Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yahşihan ilçesinde iki şüphelinin evlerinde ve boş arazide sakladıkları toplam 2 bin 486 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.U. ve Ü.S.Ü. isimli şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 486 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Y.U. (29) ve Ü.S.Ü'nün (23) evlerinde yapılan adli aramada 247 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerin boş bir araziye sakladıkları 2 bin 239 sentetik ecza hapının da bulunmasıyla ele geçirilen hap miktarı 2 bin 486'ya ulaştı.

Gözaltına alınan Y.U. ve Ü.S.Ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: ANKA
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