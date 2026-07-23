Kırıkkale'de Trafik Kazası... Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Öcal D. yönetimindeki 71 AK 525 plakalı otomobil ile Engin K.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Engin K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden Engin K.'nin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öcal D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA