Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-200 kara yolunun Yozgat yol ayrımında meydana geldi. Ö.Ç.'nin (52) kullandığı 06 EIB 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan orta refüj demirlerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ö.Ç ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. (70), E.H.Ç. (14) ve Ç.Ç. (49) yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı araçta bulunan S.Ç. (25) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.