Kırıkkale'de Üç İşçi Servisi Çarpıştı: 10 İşçi Yaralandı

Kırıkkale’de üç işçinin servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

KIRIKKALE - Kırıkkale'de üç işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale–Kırşehir kara yolu Hurdalık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.F.K. idaresindeki 71 AEG 868 plakalı minibüs, E.B. yönetimindeki 06 EVC 767 plakalı minibüs ile S.A. kontrolündeki 71 ADY 152 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüslerinde bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
title