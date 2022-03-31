Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ramazan ayı öncesi, ilçe merkezindeki camileri dezenfekte edildi.

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapabilmeleri için çalışma başlattı. Camilerde ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını ramazan boyunca sürdürecek.

Dezenfekte işlemlerinin rutin olarak sürdürüleceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ekiplerimiz, ülkemizi kasıp kavuran korona virüsü hastalığı öncesinden itibaren halk sağlığını korumak adına camilerimizde ve sosyal kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerini sürdürüyordu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu işi daha da özenle yapıyorlar. Kendilerine bu yoğun çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Dezenfekte İşlemlerimiz bu aydan sonra da her zamanki rutininde devam edecektir" dedi. - KIRIKKALE