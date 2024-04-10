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Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü şehitlik ziyareti

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Kırıkkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte ziyaret programı düzenlendi. Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Polis Meslek Yüksekokulu Mustafa Evren Yoğurtçu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Başbuğ ve Yoğurtçu, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, Ramazan Bayram'ını kutladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayram Kırıkkale Yerel Haberler

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