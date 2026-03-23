Polis üniforması giyen özel öğrenciler sürücülere trafik kurallarını hatırlattı

Kırıkkale'de Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, polis üniforması giyerek trafik kurallarını sürücülere anlattı. 'Trafikte önce siz örnek olun' mesajıyla dikkat çekildi.

Kırıkkale'de özel eğitim öğrencileri polis üniforması giydi, sürücülere trafik kurallarını anlatan broşür verdi. Öğrenciler, "Trafikte önce siz örnek olun" mesajıyla dikkat çekti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri polis ekipleriyle birlikte sahada görev aldı. Trafik polisi, yunus timi ve toplum destekli polis kıyafetleri giyen öğrenciler, uygulama noktasında sürücüleri durdurarak temsili denetim gerçekleştirdi.

Sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşürler veren öğrenciler, "Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz" sloganını hatırlattı. Down sendromlu bireylere yönelik farkındalık oluşturulan etkinlikte polis ekipleri çocuklarla yakından ilgilendi. Uygulama renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
