Kırıkkale'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu Başladı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu Başladı
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Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu Kırıkkale'de yoğun trafikle devam ediyor. 43 ilin karayolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de emniyet ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için devriye geziyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona gününde, 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Kurban Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. 43 ilin karayolu bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülenirken, trafik akışının aksamaması için emniyet ve jandarma ekipleri kavşaklarda görev aldı. Ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Trafik yoğunluğunun artarak gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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