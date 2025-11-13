Kırıkkale'de Kayıp 15 Küçükbaş Hayvan Drone ile Bulundu
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kaybolan 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone destekli arama çalışmasıyla bulundu. Hayvanlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.
(KIRIKKALE) – Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde kaybolan 15 adet küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin drone çalışması sonucu bulundu.
13 Kasım'da saat 11.40 sıralarında Murat Karakuş isimli vatandaş, 10 Kasım'dan itibaren 15 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın yaşandığı bölgede drone destekli arama-tarama faaliyeti başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aynı gün saat 14.45 sıralarında kayıp hayvanların, köyün yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde dere yatağında olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri hayvanlar, eksiksiz şekilde sahibine teslim etti.