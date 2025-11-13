Haberler

Kırıkkale'de Kayıp 15 Küçükbaş Hayvan Drone ile Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kaybolan 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone destekli arama çalışmasıyla bulundu. Hayvanlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

(KIRIKKALE)Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde kaybolan 15 adet küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin drone çalışması sonucu bulundu.

13 Kasım'da saat 11.40 sıralarında Murat Karakuş isimli vatandaş, 10 Kasım'dan itibaren 15 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın yaşandığı bölgede drone destekli arama-tarama faaliyeti başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aynı gün saat 14.45 sıralarında kayıp hayvanların, köyün yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde dere yatağında olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri hayvanlar, eksiksiz şekilde sahibine teslim etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.