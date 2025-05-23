Kırıkkale'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Trafik Kazasına Sebep Oldu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kazada 64 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Sanayi Mahallesi Jandarma Komando Çavuş Murat Çetin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 MJS 35 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Bakçepınar(64) direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Bakçepınar kalp krizi geçirdikten sonra direksiyon kontrolünü kaybederek otomobiliyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, İbrahim Bakçepınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Firdevs Bakçepınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.