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Kırıkkale'de Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde dua edildi

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Kırıkkale'deki tüm camilerde, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için sabah namazı sonrası dua edildi. Valilik tarafından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kırıkkale'deki tüm camilerde sabah namazı sonrası dua edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 1'inci yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de, sabah namazı için Nur Cami'ne gelen vatandaşlar saf tuttu. Namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Valilik tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Sabah namazına Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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