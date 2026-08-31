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Kırıkkale'de Jandarma Personeline Rütbe Terfi Töreni

Kırıkkale'de Jandarma Personeline Rütbe Terfi Töreni
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında, subay, astsubay ve uzman jandarma personeline yönelik rütbe terfi töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim törende yeni rütbelerini alan personeli tebrik ederek, terfilerin hayırlı olması temennisinde bulundu. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da personelin tebriklerini iletti.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen rütbe terfi töreninde yeni rütbelerini alan personeli tebrik etti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında, bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman jandarma personeli için rütbe terfi töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni rütbelerini alan personeli kutladı. Sarıibrahim, terfilerin personele, ailelerine ve Jandarma Teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da rütbe alan personele tebriklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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