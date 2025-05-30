Kırıkkale'de IŞİD Bağlantılı Şüpheli Yakalandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak, deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu K.J.K.K. isimli şüpheli yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.