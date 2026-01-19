Kırıkkale'de Durdurulan Araçta Sikke ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol emniyet kontrolü sırasında bir araçta 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sürdürülen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yapıldı.
Arama sırasında sürücünün üzerinde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının adli soruşturma başlattı.
Kaynak: ANKA / Yerel