Kırıkkale'de Durdurulan Araçta Sikke ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sürdürülen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yapıldı.

Arama sırasında sürücünün üzerinde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının adli soruşturma başlattı.