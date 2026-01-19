Haberler

Kırıkkale'de Durdurulan Araçta Sikke ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol emniyet kontrolü sırasında bir araçta 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sürdürülen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yapıldı.

Arama sırasında sürücünün üzerinde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının adli soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor