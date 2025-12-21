Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücü Polisten Kaçtı, 3 Araca Çarptı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de otomobiliyle drift atmasının ardından polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ekip otomobilinin de arasında bulunduğu 3 araca çarptı. Ara sokakta polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü idari para cezasına çarptırıldı, hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Millet Bulvarı İŞKUR Kavşağı'nda 71 AEK 671 plakalı otomobilin drift attığını fark eden trafik ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında 2 araca çarpan sürücü, ara sokakta önüne araç çıkması üzerine geri manevra yaparken bu kez ekip aracına çarptı.

Polis ekipleri, sürücü Ş.Ş'yi (18) burada kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Ş.Ş. (18) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 86 bin 763 lira idari para cezasına çarptırıldı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.