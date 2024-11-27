Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

Kırıkkale'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Kırıkkale'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında yapılan toplantıda bağımlılıkla mücadeleye yönelik çözüm önerileri ele alındı. İl Sağlık Müdürü Osman Polat tarafından yürütülen çalışmalar ve 'Huzurköy Projesi' hakkında bilgi verildi.

Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadeleye yönelik çözüm önerileri İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Makam Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya çeşitli kurum yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı. Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, Valilik himayelerinde hayata geçirilen "Huzurköy Projesi"nin detayları da paylaşıldı. Gündem maddelerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, çözüm odaklı fikirler geliştirildi. Katılımcılar arasında yapılan görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt
img

Ateşkesin ardından harekete geçtiler! 10 bin asker aynı yere gidiyor
img

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Liverpool Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda? Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Liverpool Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! PSV Shakhtar Donetsk CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Monaco Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.