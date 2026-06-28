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Kırıkhan'da tır alevlere teslim oldu

Kırıkhan'da tır alevlere teslim oldu
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tırda yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIRDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kısa sürede alevlerin yükseldiği görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının büyümemesi ve çevreye sıçramaması için bölgede çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

TIRDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangının ardından tırda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma ve kontrol çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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