Kırıkhan'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Çıktı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangını itfaiye söndürdü.

İlçedeki Menderes Mahallesi'nde ilerleyen cipin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.