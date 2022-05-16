Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü - Haberler

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Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırıkhan Belediyesi "Gençlik Haftası" kutlamaları kapsamında mehter gösterisi eşliğinde gençlik yürüyüşü organize etti.

Belediye önünde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş Kanatlı Caddesi'nin geçilmesinin ardından Atatürk Anıtı önünde son buldu,

Etkinliğe, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz Kırıkhan, Kırıkhan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kenan Özmen, Kırıkhan Gençlik Spor Müdürü Bestami Gündüz, AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkhan, Hisarcık, gençlik, Hatay, Yerel, Haberler

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