Kırık Minare: 1801 Yangınından Günümüze Ulaşan Selçuklu Mirası

Kırık Minare: 1801 Yangınından Günümüze Ulaşan Selçuklu Mirası
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1801'de meydana gelen büyük yangında zarar gören Selçuklu eseri Kırık Minare, tarlaların ortasında dikkat çekmeye devam ediyor. Yerel muhtar, özellikle fotoğraf meraklılarının ilgisinin arttığını belirtiyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1801 yılında meydana gelen büyük yangında zarar gören Selçuklu mirası caminin minaresi adet yıllara meydan okuyarak bugünlere ulaşmayı başardı.

13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan 'Kırık Minare' 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünde günümüze kadar ulaştı. 1801 yılı çıkan yangında tamamen yok olan 'Akmescit'in ayakta kalan minaresi, tarlaların ortasında ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. Selçuklu eseri minarenin yapımında Polybotum Antik Kenti'nden getirilmiş taşların kullanıldığı biliniyor. Günümüzde tarlaların ortasında kalan minare yapısı ile ziyaretçilerin her dönem ilgisini çekmeyi başarıyor.

Erkmen Mahallesi Muhtarı Talip Ergün, minarenin geçmişten kendilerine miras kaldığını ifade ederek, esere olan ilginin ise kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Ergün özellikle fotoğraf meraklılarının hafta sonları ve tatil günlerinde minarenin olduğu bölgeye akın ettiklerini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
