Kiraz bahçesini halka açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiraz bahçesini halka açtı

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Yerel
 - Güncelleme:

Kiraz bahçesini halka açtı Tokat'ın Zile ilçesinde bir vatandaş, kiraz bahçesini halka açtı.

Kiraz bahçesini halka açtı

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde bir vatandaş, kiraz bahçesini halka açtı.

Tokat'ta hafta sonu vatandaşların dalından ücretsiz kiraz toplayıp yemesi için sosyal medyadan çağrı yapıldı. Marketlerde 25 liradan satılan kirazın ücretsiz olması vatandaşı sevindirdi. İlçenin en büyük kiraz bahçesinde yöre sakinleri dalından istediği kadar kiraz toplayıp yedi. Ayrıca 3 kilograma kadar da poşetlere toplayarak evine götürmelerine imkan sağlandı. Hafta sonu çocukları ile kiraz toplayan vatandaşlar, bu örnek uygulamanın çoğalması temennisinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title