Kiraz bahçesini halka açtı

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde bir vatandaş, kiraz bahçesini halka açtı.

Tokat'ta hafta sonu vatandaşların dalından ücretsiz kiraz toplayıp yemesi için sosyal medyadan çağrı yapıldı. Marketlerde 25 liradan satılan kirazın ücretsiz olması vatandaşı sevindirdi. İlçenin en büyük kiraz bahçesinde yöre sakinleri dalından istediği kadar kiraz toplayıp yedi. Ayrıca 3 kilograma kadar da poşetlere toplayarak evine götürmelerine imkan sağlandı. Hafta sonu çocukları ile kiraz toplayan vatandaşlar, bu örnek uygulamanın çoğalması temennisinde bulundu.