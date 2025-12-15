Haberler

Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri karşısında öylece kaldı

Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri karşısında öylece kaldı
Güncelleme:
Karabük'te öğrenci olan kiracısına ulaşamayan bir ev sahibi, çilingirle açtırdığı dairede her yeri kaplayan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görülürken ev sahibi "Bu adam ruh hastası" demekle yetindi.

  • Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bir daire sahibi, kiracısına ulaşamayınca kapıyı çilingirle açtırdı.
  • Dairenin tüm alanları çöp yığınlarıyla kaplanmış ve ev kullanılamaz hale gelmişti.
  • Ev sahibi, durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir dairede yaşanan olay, ev sahibini şaşkına çevirdi. Uzun süredir kiracısına ulaşamayan daire sahibi, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı.

KAPIYI AÇINCA ŞOKA GİRDİ

Dairenin kapısından içeri giren ev sahibi, evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşayan vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kiraya verdiği dairesine girince gördüğü manzara şok etti

EV KULLANILAMAZ HALDE

Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların çöplerle kaplandığı ve evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı dikkat çekti.

TÜM DAİRE ÇÖPLE DOLU

Evde hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı, çöp yığınlarının tüm daireyi sardığı görüntülere yansıdı. Yaşanan olay Karabük'te büyük şaşkınlık yarattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Güzide Altay:

Fahiş fiyatlarla kiralamıştın. Temizletmek için paraya kıyarsın.

