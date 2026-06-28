Haberler

Kilis'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı

Kilis'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İddiaya göre, köyde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.G. bıçakla yaralanırken, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 28 yaşındaki F.G. bıçakla yaralandı. Olayda 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bıçakla yaralanan F.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden F.G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kavganın çıkış nedeni ve olaya karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Petrol devine ait helikopter düştü! Çok sayıda can kaybı var
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

Fotoğrafını öpüp tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek

O hastalığınız varsa direksiyon sınavına akşam girebilirsiniz
On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi

Türk yarışçılığının derbisi! On binlerce insan bugün oraya akın etti
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı