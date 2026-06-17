Haberler

Kilis'te vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti

Kilis'te vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kilis'te mülki idare kadrolarında önemli görev değişiklikleri yaşandı. Bazı vali yardımcıları ve kaymakamlar farklı illere atanırken, Kilis'e de yeni vali yardımcısı ve kaymakam görevlendirmeleri yapıldı.

Kilis'te mülki idare kadrolarında Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile önemli değişiklikler yapıldı. Karar kapsamında kentte görev yapan bazı vali yardımcıları ve kaymakamlar farklı illere ve kurumlara atanırken, Kilis'e de yeni vali yardımcısı ve kaymakam görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Atamalarla birlikte kent merkezi ve ilçelerde mülki idare yapısında yeni dönem başladı. Görev değişiklikleri kapsamında Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Vali Yardımcısı İsmail Alsancak ise Denizli'nin Serinhisar ilçesine Kaymakam olarak görevlendirildi. İlçelerde de Elbeyli, Polateli ve Musabeyli kaymakamlarının yeni görev yerleri belli oldu.

KİLİS'TE GÖREV YAPAN İSİMLERİN YENİ GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kilis'te görev yapan mülki idare amirlerinden bazıları farklı illere ve kurumlara atandı. Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi'nin İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildiği bildirildi. Vali Yardımcısı İsmail Alsancak ise Denizli Serinhisar Kaymakamlığına atandı. İlçelerde de görev değişiklikleri yaşandı. Elbeyli Kaymakamı Okan Ayaz, Bingöl'ün Solhan ilçesine kaymakam olarak atanırken, Polateli Kaymakamı Salih Kaya'nın yeni görev yeri Şırnak Uludere Kaymakamlığı oldu. Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Yapılan atamalarla birlikte Kilis'te görev süresini tamamlayan mülki idare amirleri yeni görev yerlerine giderken, kentteki idari kadrolarda da yeni isimler görev alacak. Değişikliklerin, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı doğrultusunda resmiyet kazandığı belirtildi.

KİLİS'E YENİ VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAMLAR ATANDI

Atama kararıyla Kilis'e de yeni görevlendirmeler yapıldı. Yasin Ardıç, Kilis Vali Yardımcılığı görevine atanırken, ilçelerde de yeni kaymakamlar belirlendi. Polateli Kaymakamlığına Esra Bozan, Musabeyli Kaymakamlığına İbrahim Şahin, Elbeyli Kaymakamlığına ise Yakup İsmailoğlu atandı. Yeni atamalarla birlikte Kilis'te merkez ve ilçelerde idari hizmetlerin yeni kadrolarla sürdürüleceği öğrenildi. Göreve başlayacak vali yardımcısı ve kaymakamların, ilçelerde kamu hizmetlerinin koordinasyonu, vatandaş taleplerinin karşılanması ve yerel yönetimlerle yürütülecek çalışmalar kapsamında sorumluluk üstleneceği belirtildi. Kilis'te gerçekleşen mülki idare değişiklikleri, kent merkezi ve ilçelerde yeni görev dağılımlarını da beraberinde getirdi. Atamaların ardından yeni isimlerin önümüzdeki süreçte görevlerine başlaması beklenirken, kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Usulsüz sağlık raporu düzenleyerek kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 4 kişi tutuklandı

Usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı
Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Sakın ölme

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti

Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu