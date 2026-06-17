Kilis'te vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti

Kilis'te mülki idare kadrolarında Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile önemli değişiklikler yapıldı. Karar kapsamında kentte görev yapan bazı vali yardımcıları ve kaymakamlar farklı illere ve kurumlara atanırken, Kilis'e de yeni vali yardımcısı ve kaymakam görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Atamalarla birlikte kent merkezi ve ilçelerde mülki idare yapısında yeni dönem başladı. Görev değişiklikleri kapsamında Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Vali Yardımcısı İsmail Alsancak ise Denizli'nin Serinhisar ilçesine Kaymakam olarak görevlendirildi. İlçelerde de Elbeyli, Polateli ve Musabeyli kaymakamlarının yeni görev yerleri belli oldu.

KİLİS'TE GÖREV YAPAN İSİMLERİN YENİ GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kilis'te görev yapan mülki idare amirlerinden bazıları farklı illere ve kurumlara atandı. Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi'nin İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildiği bildirildi. Vali Yardımcısı İsmail Alsancak ise Denizli Serinhisar Kaymakamlığına atandı. İlçelerde de görev değişiklikleri yaşandı. Elbeyli Kaymakamı Okan Ayaz, Bingöl'ün Solhan ilçesine kaymakam olarak atanırken, Polateli Kaymakamı Salih Kaya'nın yeni görev yeri Şırnak Uludere Kaymakamlığı oldu. Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Yapılan atamalarla birlikte Kilis'te görev süresini tamamlayan mülki idare amirleri yeni görev yerlerine giderken, kentteki idari kadrolarda da yeni isimler görev alacak. Değişikliklerin, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı doğrultusunda resmiyet kazandığı belirtildi.

KİLİS'E YENİ VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAMLAR ATANDI

Atama kararıyla Kilis'e de yeni görevlendirmeler yapıldı. Yasin Ardıç, Kilis Vali Yardımcılığı görevine atanırken, ilçelerde de yeni kaymakamlar belirlendi. Polateli Kaymakamlığına Esra Bozan, Musabeyli Kaymakamlığına İbrahim Şahin, Elbeyli Kaymakamlığına ise Yakup İsmailoğlu atandı. Yeni atamalarla birlikte Kilis'te merkez ve ilçelerde idari hizmetlerin yeni kadrolarla sürdürüleceği öğrenildi. Göreve başlayacak vali yardımcısı ve kaymakamların, ilçelerde kamu hizmetlerinin koordinasyonu, vatandaş taleplerinin karşılanması ve yerel yönetimlerle yürütülecek çalışmalar kapsamında sorumluluk üstleneceği belirtildi. Kilis'te gerçekleşen mülki idare değişiklikleri, kent merkezi ve ilçelerde yeni görev dağılımlarını da beraberinde getirdi. Atamaların ardından yeni isimlerin önümüzdeki süreçte görevlerine başlaması beklenirken, kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Haber: Abdullah Alpdağ