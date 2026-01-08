Haberler

Kilis Valisi Tahir Şahin basın mensuplarıyla buluştu

Kilis Valisi Tahir Şahin basın mensuplarıyla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Valisi Tahir Şahin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle yerel gazetecilerle bir araya geldi ve basın mensuplarının kent tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında gazetecilerle buluştu.

Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kilis Polisevinde düzenlenen programda gazetecilere hitap eden Vali Şahin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Şahin, Kilis'te görev yaptığı süre boyunca basın mensuplarının kentin tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gazeteciler de Vali Şahin'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

Beşiktaşlılar çok şey bekliyordu, 3. Lig'e gönderildi