Kilis Valisi Şahin'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Kilis Valisi Şahin'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
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Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamada, basının demokrasi için önemine dikkat çekerek tüm gazetecilerin bayramını kutladı ve sansürün kaldırılışının 117. yıl dönümünü vurguladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasi için taşıdığı öneme dikkat çekerek tüm gazetecilerin bayramını kutladı.

Vali Şahin mesajında, demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarının; etik değerlere, hukuka uygun ve tarafsız bir şekilde doğru ve güvenilir haber yapmasının, demokrasinin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, "Gazetecilik mesleğine gönül vermiş, emek sarf etmiş tüm basın mensuplarına en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Şahin, basında sansürün kaldırılışının 117. yıl dönümüne de vurgu yaparak, "Kalemini daima doğruluktan yana kullanan, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev bilen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor; basınımızın daha özgür, daha güçlü ve daha etkili olması temennisiyle tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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