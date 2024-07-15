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Kilis Üniversitesinde '15 Temmuz Sergisi' Açıldı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '15 Temmuz Sergisi' açtı. Sergide fotoğraf, hat, minyatür, ebru, resim ve modern anlamdaki çalışmalar yer aldı.

Kilis Üniversitesinde "15 Temmuz Sergisi" açıldı

KİLİS - Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Sergisi" açtı. Sergide fotoğraf, hat, minyatür, ebru, resim ve modern anlamdaki çalışmalar yer aldı. Sergiye Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis 1.Hufut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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